شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة موتور سيتي للاسكواش فى أمريكا بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات بطولة موتور سيتي لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها مدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية، خلال الفترة بين 4 إلى 8 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار، ما يضعها ضمن فئة البطولات الفضية.

وتشهد البطولة مشاركة 3 لاعبين من مصر وهم، علي أبو العينين، يحيى النوساني، ومحمد الشربيني.

من ناحية أخرى، توجت البطلة المصرية الصاعدة فيروز أبو الخير ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، التي استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 29 يناير إلى 3 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وفازت فيروز أبو الخير على مواطنتها ندى عباس في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-9, 12-10.

وكان الثنائي المصري، علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة للسيدات، توجا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، والتي استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31 يناير الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثاني أعلى فئة ببطولات الاسكواش.