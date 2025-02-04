شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. أفشة يلدغ سياتل الأمريكى ويخطف انتصارا للأهلى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 4 فبراير 2023، تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوز ثمين (1-0) على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي، فى المباراة التى جمعتهما فى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022.

واستطاع محمد مجدي أفشة ، في الدقيقة 88 من عمر المباراة، تسجيل هدف قاتل بعد تسديدة متقنة ارتطمت في العارضة ثم ارتدت له ليسددها مرة واحدة فى أقدام اللاعبين الأمريكيين، قبل أن تتحول إلى الشباك.

الأهلي تمكن من تحقيق فوز كبير على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في إطار الدور التمهيدي من كأس العالم للأندية، بثلاثية نظيفة، من توقيع حسين الشحات، محمد شريف وبيرسي تاو ثم فاز على سياتل الأمريكى، ليضرب موعداً مع ريال مدريد الإسبانى ولكنه خسر برباعية مقابل هدف على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

سجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس وفالفيردي وروديجر وهاريباس في الدقائق 42 و47 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع والثامنة من الوقت الضائع، فيما سجل للأهلي على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 65.

خوسر الأهلي من فلامنجو البرازيلي 2-4 فى المباراة التى أقيمت مساعلى ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ليحصد بطل البرازيل الميدالية البرونزية، فيما يحصد الأهلي المركز الرابع.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.