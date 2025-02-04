شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان مثيرتان فى دور الـ32 بكأس مصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم، الثلاثاء، مباراتين ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر في نسختها الحالية 2024 / 2025، تجمع المواجهة الأولى المصري مع وادي دجلة، بينما يلعب بيراميدز في المواجهة الثانية مع المنصورة.

موعد مباراة المصري ووادي دجلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، في الثانية والنصف عصر اليوم الثلاثاء، نظيره وادي دجلة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، وهي المباراة التي تم تأجيلها في وقت سابق بسبب مشاركة المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة بيراميدز والمنصورة

يستهل فريق بيراميدز ، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، رحلة الدفاع عن لقب كأس مصر، الذي يحمله السماوي عن النسخة الأخيرة، عندما يستضيف فريق المنصورة، في المباراة التي تجمع الفريقين فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي.



ويدخل بيراميدز مباراة الليلة منتشياً بعد الفوز الكبير الذي حققه في الجولة الأخيرة من الدوري على الزمالك بثلاثية نظيفة، ليحافظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 24 نقطة، ونجحت كتيبة الكرواتي يورتشيتش في حصد 7 انتصارات و3 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورت، مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس مصر، في وجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.