شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نوح: لن أقود المنصورة أمام بيراميدز غدا.. وكرامتى أهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء نوح المدير الفني للمنصورة، أنه لن يقود الفريق أمام بيراميدز غدا في كأس مصر، وأنه رفض ركوب الحافلة التي نقلت اللاعبين إلى القاهرة اليوم الإثنين.

وقال علاء نوح، في تصريحات تليفزيونية:" مسؤولو المنصورة يتدخلون في عملي ومتمسك بقرار رحيلي وكرامتي أهم من أي شيء لأن التعامل معي لا يليق وهناك أمور حدثت معي سأكشف عنها في الوقت المناسب".

وأضاف: "رفضت تدريب المنصورة أمام بيراميدز بسبب إقالة مدربي المساعد كريم وجدي، والمفاجأة أن مجلس إدارة النادي تواصل مع المدرب المساعد وأقنعوه بالعودة وسيقود الفريق في مباراة الغد".

وقال محمد البسيوني رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة، إن ميزانية فريقه تقدر بمبلغ 20 مليون جنيه ولا تضاهي استثمارات بيراميدز أو حتى لاعب احتياطي منهم.

وأضاف محمد البسيوني: بيراميدز مرعب للأهلى والزمالك وميزانيته تقارب مليار جنيه، عاقبنا علاء نوح قبل ذلك بسبب كثرة الأزمات والحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبته بحل المشاكل فى الغرف المغلقة وليس على مواقع التواصل الاجتماعي".

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكمة الدولية شاهندة المغربى لإدارة مباراة بيراميدز والمنصورة فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والمقرر لها غدا الثلاثاء، بينما يدير الحكم السيد منير مباراة المصرى ودجلة فى نفس الدور.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة المنصورة في إطار بطولة كأس مصر، ويحل المنصورة ضيفًا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء غد الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.