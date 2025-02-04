شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مالى: المغرب الأقرب لحصد كأس أمم أفريقيا.. ومصر أقوى منافس على اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البلجيكي توم سينيسفت المدير الفني لمنتخب مالي، عن قرعة دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا والمقرر إقامتها في المغرب.

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا فى المغرب، منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن فى المجموعة الثانية، مع منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوى.

وقال مدرب مالي، في تصريحات تليفزيونية: "بالنسبة لمصر، هي دائمًا قوية في كرة القدم الأفريقية، أعتقد أن فرق شمال أفريقيا مثل مصر وتونس والمغرب والجزائر لديهم أفضلية كبرى بهذه البطولة، لذلك أتوقع الكثير من المنافسة بينهم على اللقب لأن لديهم لاعبين جيدين".

وأضاف: "مجموعة مصر ليست سهلة، هناك جنوب أفريقيا التي لديها إمكانيات مميزة للمنافسة على لقب كأس أفريقيا، وأيضًا أنجولا لديها فريق قوي للغاية، وربما تصل زيمبابوي إلى المغرب باستعداد قوي، يجب أن يكون المنتخب المصري قادرا على الفوز بصدارة هذه المجموعة".

وتابع: "إنه كان من الممتع التواجد في المغرب في نهاية الأسبوع الماضي، أعتقد أنهم جاهزون لبطولة لكأس أمم أفريقيا، إنه بلد رائع مع بنية تحتية رائعة لكرة القدم، ويتواجد فنادق مميزة وأيضًا مطار والطرق".

واختتم حديثه قائلًا: "سوف يتعين علينا المنافسة والتأهل للدور المقبل هدفنا واضح نريد الذهاب إلى الدور نصف النهائي في هذه البطولة، إنها مجموعة تنافسية للغاية، ولكني سأكون راضيا بالتعادل في النهاية مع منتخب مثل المغرب، لأنه صاحب الأرض والمرشح الأول لحصد اللقب".