شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتفوق على بن شرقى فى قائمة أغلى لاعب بالدورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

حافظ أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب نادي الزمالك، على صدارته لقائمة أغلى اللاعبين في الدوري المصري، وذلك بقيمة تسويقية وصلت إلى 4 ملايين يورو، أي ما يعادل مائتي و5 ملايين و350 ألف جنيه مصري، متفوقاً على المغربي أشرف بن شرقي الوافد الجديد إلى النادي الأهلي، صاحب المركز الثاني برصيد 3 ملايين و500 ألف يورو.



زيزو

وجاءت قائمة أغلى 11 لاعباً في الدوري المصري كالتالي:

1ـ أحمد سيد زيزو: 4 ملايين يورو

2ـ أشرف بن شرقي: 3 ملايين و500 ألف يورو

3- وسام أبو علي: 3 ملايين يورو

4ـ إمام عاشور: 3 ملايين يورو

5ـ مروان عطية: 2 مليون و200 ألف يورو

6ـ يحيى عطية الله: 2 مليون و200 ألف يورو

7ـ إبراهيم عادل: 2 مليون يورو

8ـ رضا سليم: 2 مليون يورو

9ـ أشرف داري: 2 مليون يورو

10ـ رمضان صبحي: مليون و800 ألف يورو

11ـ محمد الشناوي: مليون و800 ألف يورو

وشهدت الساعات الماضية انفراجة فى ملف تجديد عقد أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك، الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعد تدخل المحبين والوسطاء من أجل حسم التجديد خلال الساعات المقبلة.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن عقد جلسة مع زيزو، خلال الساعات القادمة، لحسم الملف بشكل نهائى، فى ظل رغبة اللاعب فى الاستمرار داخل القلعة البيضاء، وعدم التفكير فى أى عروض خارجية تصل للاعب فى هذه الفترة.

وينوي مسئولو نادى الزمالك الإعلان عن تجديد عقود اللاعبين التي تنهى آخر الموسم دفعة واحدة، وليس أحمد مصطفى "زيزو" فقط، وذلك بالاتفاق مع السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض.