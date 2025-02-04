شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: مصطفى الدكش تلقى عرضا من الاتحاد السكندرى قبل انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ربيع ياسين، المدير الفني لنادي دلفي، أن مصطفى الدكش، المعار لصفوف النادي الأهلي، كان يمتلك عرضًا من الاتحاد السكندري، لضمه في يناير الجاري.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة ويطارده فريق الأهلي بفارق نقطة وحيدة، فيما يحل الزمالك ثالثا برصيد 20 نقطة بعد مرور 11 جولة.

وقال ربيع ياسين، في تصريحات تليفزيونية: "ضميت كريم الدبيس لمنتخب 2001 رغم أنه مواليد 2003، لأنه لاعب المستقبل، واللاعبون في مصر يحتاجون لتأسيس بجانب الجانب الخططي".

وأضاف: "كريم الدبيس لاعب واعد وموهوب ويقدم كرة جيدة وعنده استايل خاص، وسيكون إضافة للنادي الأهلي، ويجيد تشكيل جبهة هجومية، وقطاعات الناشئين تمتلك لاعبين مميزين تحتاج لرؤية من الأجهزة الفنية".

وتابع: "بعض المدربين يتجاهلون قطاعات الناشئين ويفضلون اللاعب الجاهز، وجميع المنتخبات لاعبوها من الأهلي والزمالك حاليًا".

واستطرد: "علي معلول لاعب دولي ويمتلك خبرة، وكان من الصعب مشاركة الدبيس وهو متواجد، ومصطفى الدكش، كان يمتلك عرضا من الاتحاد، وأنا من ذهبت به للأهلي، وأي قطاع ناشئين لا يقدم 3 لاعبين سوبر في الموسم يبقي مش شغال".

وأردف: "أتابع قطاع ناشئين دلفي وأتواجد في المباريات، وأتحدث مع اللاعبين وأمنحهم دوافع للترشيح للأندية في الدوري".

واختتم: "التجربة في دلفي صعبة ولكنها جيدة، لأنها مدرسة وأنا حولتها لنادي، وتحتاج لتعب".