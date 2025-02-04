شكرا لقرائتكم خبر عن تامر النحاس: أعلى لاعب فى الأهلى راتبه 16 مليونا بالموسم وأرقام زيزو مبالغ فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن أعلى لاعب فى الأهلى بياخد راتب 16 مليون جنيه، وهناك سقف للرواتب بالفعل، والاستثناء فقط يكون مع اللاعبين الأجانب بسبب قيمة الدولار.

وقال تامر النحاس، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تحدثت مع كهربا فى أول الموسم وطلب الخروج وحاولنا لكن لم نتوفق وفى يناير جاله الاتحاد الليبي وعقده أكثر من الأهلى وإلا مكانش راح".

وأضاف تامر النحاس: "كهربا عانى ماليا فى الأهلى بسبب الغرامات التى وقعت عليه، وأعلى عقد فى الأهلى مليون وكهربا عقده 12 مليون جنيه".

وتابع: "أرقام زيزو للتجديد مع الزمالك مبالغ فيه، وعقده الحالى بـ30 مليون جنيه وهو مبلغ كبير جدا أيضا، فكيف سيتم تجديد عقده حاليا، ولو تم تجديد عقده بـ70 مليون أو أكتر هعمل إيه مع الباقى لما يجددوا".

واختتم تامر النحاس تصريحاته قائلا: "كنت أرى أن الزمالك كان لازم يبيعه عندما جاله عرض بـ5 ملايين دولار، والد زيزو شاطر، وكويس إنه مش وكيل لاعبين لأنه كان هيضايقنا جامد".