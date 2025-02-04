شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندة المغربى حكما لمباراة بيراميدز والمنصورة فى كأس مصر.. ومنير للمصرى ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكمة الدولية شاهندة المغربى لإدارة مباراة بيراميدز والمنصورة فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والمقرر لها غدا الثلاثاء، بينما يدير الحكم السيد منير مباراة المصرى ودجلة فى نفس الدور.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المنصورة في إطار بطولة كأس مصر، ويحل المنصورة ضيفًا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء غد الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود دونجا - صامويل أومسا.

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما