شكرا لقرائتكم خبر عن شركة القلعة الحمراء تكشف تفاصيل استاد الأهلى الجديد 14 فبراير بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة القلعة الحمراء المسئولة عن مشروع الاستاد الجديد للأهلي "مشروع القرن" أن مسئولي النادي الأهلي يستعدون للإعلان عن التصميم النهائي للاستاد الجديد المزمع تنفيذه في الفترة القادمة، خلال احتفالية ستقام يوم 14 فبراير المقبل.

وكتبت الصفحة الرسمية لشركة القلعة الحمراء: "يسعدنا الإعلان عن الكشف عن التصميم النهائي لاستاد النادي الأهلي في احتفالية كبرى يشهدها معبد حتشبسوت بمحافظة الأقصر يوم 14 فبراير بحضور مجلس إدارة الأهلي، ومجلس إدارة شركة القلعة الحمراء، ومجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، والعديد من الشخصيات العامة والرياضية".

ومن المقرر أن تقام احتفالية في معبد حتشبسوت بمحافظة الأقصر يوم 14 فبراير الجاري تشهد الاحتفالية كشف النقاب عن تصميم الاستاد الجديد.

وأتم مسئولو النادي الأهلي على الاتفاق مع شركة أمريكية لتنفيذ مشروع الاستاد الجديد للقلعة الحمراء، على أن تتم عملية الإنشاء من خلال تحالف شركات مصرية وإماراتية ويستغرق المشروع مدة 4 سنوات قبل الانتهاء من تنفيذه.

يذكر أن سعة الاستاد الجديد تتسع لاستقبال 42 ألف متفرج، وتحصل الجهات الممولة والمنفذة على حق الانتفاع لـ25 عاما قبل انتقال الملكية بالكامل إلى الأهلي، كما أن المشروع يشمل مدينة رياضية تضم متحفا ومستشفى وجامعة ومراكز تسوق وخدمات تجارية.



