شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد المقصود مديرا فنيا للترسانة خلفا لكشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو الترسانة مع أحمد عبد المقصود كمدير فني للفريق، خلفا لأحمد كشرى، الذى اعتذر عن استكمال مهام عمله مع الفريق، بعد الخسارة التي مُني بها اليوم أمام منتخب السويس بهدفين مقابل في الجولة العشرين من مسابقة دورى المحترفين .

ومن المقرر أن يعاون أحمد عبد المقصود كل من: هشام على كمدرب عام ومصطفى محمود كمخطط أحمال، بينما يستمر محمد نسيم كمدرب لحراس المرمى، وهناك مفاضلة بين أكثر من مدرب ترسناوى ليكون ضمن الجهاز الفني لعبد المقصود.

وتوقف رصيد الترسانة عند 29 نقطة في المركز السادس بجدول دورى المحترفين.