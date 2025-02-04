شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الرحمن: مفيش انتماء والجنيه هو المسيطر وتريزيجيه الصفقة الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عبد الرحمن نجم الأهلى السابق، أن الاحتراف والجنيه هما المسيطران حاليا والولاء والانتماء انتهوا فى هذا العصر، وتريزيجيه هو الصفقة الأهم حاليا فى ميركاتو الأهلى.

وقال عادل عبد الرحمن، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الولاء أصبح فى الماضى وحاليا "الجنيه" هو الأهم فى الوقت الحالى، كل لاعب بيفكر فى مستقبله بعيدا عن الولاء والانتماء، وكرة القدم حاليا احتراف".

وأضاف: "دائما إدارات الأهلى تعمل من أجل النادى، والجمهور دائما يثق فى كل من يعمل بالأهلى، لذلك تم تدعيمه بأعلى الصفقات من أجل كأس العالم للأندية".

وتابع: "الصفقة الأهم التى أبرمها هى محمود حسن تريزيجيه واللاعب سيقودنا إلى مكانة أعلى وصفقة هى الأقوى حتى الآن فى الميركاتو الأهلاوى، لكن جميع الصفقات جيدة".

واستطرد: "الأهلى ليس له منافس وريال مدريد منافسه الحقيقى، لأننا نلعب على الأكثر تتويجا فى العالم، وأكيد الزمالك وبيراميدز منافسين فى الدورى والبطولات المحلية ولكن الأهلى بأرقامه ينافس ريال مدريد".

وأردف: "كولر محظوظ بالتواجد فى النادى الأهلى، والأهلى يلبى رغباته بالصفقات القوية زى العش وأحمد رضا صفقتين كبار بس الشو رايح لأشرف بن شرقى وتريزيجيه، وجراديشار مهاجم واعد وسيكون مساعد قوى لوسام أبو على".

وعن أقوى الصفقات التى أبرمها الأهلى فى الفترة الأخيرة، قال: "إمام عاشور أهم من أشرف بن شرقى، ولاعب إمكانياته كبيرة جدا، وبدأ يظهر كل ما يملك حاليا".