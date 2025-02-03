الامارات | كريستيانو رونالدو يقود النصر للفوز على الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر الوصل أمام النصر السعودي بأربعة أهداف دون رد في الجولة السابعة من منافسات الدوري لمنطقة غرب آسيا في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما أحرز هدفين قاد بهما النصر للتفوق على "الإمبراطور" في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأول بارك في الرياض.

وانتهى الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض بهدفين أحرزهما علي صادق ورونالدو في الدقيقتين 25 و44 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف "صاروخ ماديرا" الهدف الثالث في الدقيقة 78 قبل أن يكمل محمد آل فتيل الرباعية في الدقيقة 88.

ورفع النصر رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد الوصل عند 11 نقطة في المركز الخامس.