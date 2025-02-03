شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة الصالات للسيدات يُعسكر استعدادا لأمم أفريقيا 8 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

استقر نادر رشاد، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية داخل الصالات، على إقامة معسكر مغلق يوم 8 فبراير الجاري، وذلك ضمن استعدادات المنتخب لخوض بطولة أمم أفريقيا، التي تؤهل للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم.

ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبات، بالإضافة إلى التركيز على وضع خطط تكتيكية تتناسب مع طبيعة المنافسة الإفريقية، في ظل سعي المنتخب لحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم الأولى لكرة الصالات للسيدات.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني عن القائمة النهائية التي ستشارك في المعسكر خلال الساعات المقبلة، حيث يسعى رشاد وطاقمه المعاون لاختيار العناصر الأكثر جاهزية للمنافسة على التأهل للبطولة العالمية.

ويعد منتخب مصر للسيدات داخل الصالات من الفرق التي تطمح لتقديم أداء مميز في البطولة الأفريقية لضمان التواجد بين كبار المنتخبات في كأس العالم الأولى لهذه الفئة.