شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن إصابة ناشئه بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي الأهلي إصابة عمر هشهش مدافع فريق الناشئين مواليد 2008 بقطع في الرباط الصليبي للركبة، على أن يخضع لعملية جراحية خلال الأيام القادمة.

وكتبت الصفحة الرسمية لناشئي الأهلي عبر فيسبوك: "إصابة عمر هشهش مدافع فريقنا مواليد 2008 بقطع في الرباط الصليبي للركبة.. نتمنى لك الشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب".



عمر هشهش

على جانب آخر، يعيش التونسي علي معلول لاعب الأهلي أوقاتا صعبة داخل القلعة الحمراء بشأن حسم مصيره من قيده فى قائمة الفريق أو توجيه الشكر له، فى ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني في عدم قيده واستغلال المكان الشاغر فى قائمة اللاعبين الأجانب لضم جناح أجنبي جديد، وعدم الاكتفاء بالصفقتين اللتين تم إبرامهما لتدعيم خط الهجوم وهما نيجك جراديشار وأشرف بن شرقي.

ويرفض كولر كل محاولات إدارة الأهلي لقيد علي معلول، وهو ما يؤجل حسم القرار النهائي الذي يتوقف على اللاعب الذي سيتم التعاقد معه، ففي حال تم التعاقد مع جناح أجنبي فوق السن سيتم توجيه الشكر إلى علي معلول، أما حال التعاقد مع جناح أجنبي تحت السن فسيتم قيد اللاعب التونسي.

وهناك مقترح آخر داخل الأهلي بأنه حال عدم قيد علي معلول سيستمر فى أداء التدريبات الجماعية مع الفريق حتى نهاية الموسم، على أن يلتزم الأهلي بسداد قيمة عقده حتى نهاية الموسم الجاري، وبعدها يرحل اللاعب عن القلعة الحمراء، وهو ما يتوقف على موافقة اللاعب التونسي.

وقد يتم حسم موقف علي معلول خلال الـ72 ساعة القادمة، سواء بقيده في القائمة أو توجيه الشكر له، خاصة أن اللاعب يرفض مقترح الاعتزال وتولي منصب إداري داخل النادي.