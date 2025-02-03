شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. بابا فاسيليو مديرا فنيا لغزل المحلة خلفا لشوقى غريب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادى غزل المحلة تعيين القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، مديرا فنيا للفريق، خلفاً لشوقي غريب المدير الفني السابق، والذي رحل بعد تراجع النتائج وآخرها الهزيمة من فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة شوقي غريب وجهازه المعاون.

ويؤكد المهندس وليد خليل أن الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب بذل جهداً كبيراً خلال الفترة التي تولي فيها المهمة ولم يحالفهم التوفيق، مؤكدًا أن القرار لا يقلل من الجهاز الفني بقدر البحث عن حلول أخرى، وشدد خليل علي العلاقة الطيبة مع شوقي غريب كأحد أبناء نادي غزل المحلة الذي شرفنا فى المحافل الدولية ستظل مستمرة.

من جانبه وجه شوقي غريب الشكر لجماهير غزل المحلة التي ساندته طوال فترة وجوده في النادي الذي يعتبر بيته وصاحب الفضل عليه فيما وصل إليه لاعبا ومديراَ فنياَ وأكد أنه كان يتمني أن تكون النتائج طيبة ولكن عدم التوفيق حال دون ذلك.

وقال غريب أنه سيظل تحت أمر نادي غزل المحلة في أي وقت موجهًا الشكر لمجلس إدارة شركة الكرة برئاسة المهندس وليد خليل ونائبه المهندس تامر خليل للدعم الكبير الذي قدموه للفريق خلال فترة وجوده.

وطالب غريب الجميع بالالتفاف حول الفريق خلال المرحلة المقبلة من أجل البقاء فى الدوري الممتاز لأنه يستحق كما وجه الشكر للاعبين الذين بذلوا أقصى جهد من أجل تعديل المسيره ولكن تخلي عنهم التوفيق في أوقات كثيرة وعدد من المباريات التي لم يكونوا يستحقون فيها الهزيمة.