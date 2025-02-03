شكرا لقرائتكم خبر عن المقابل المادى عائق أمام الزمالك لضم رومارينيو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية دخول البرازيلي رومارينيو لاعب نيوم السعودى، والذى تم فسخ عقده مع ناديه مؤخرا، دائرة المرشحين للانضمام للزمالك خلال الميركاتو الشتوى.

وكشف مصدر بالزمالك، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المقابل المادى سيكون العقبة أمام ضم اللاعب، خاصة أنه كان عقده 3 ملايين دولار فى الموسم، وهو مبلغ كبير ويفوق سقف الزمالك المادى في الفترة الحالية، وبالتالى سيكون بعيدا عن الزمالك بنسبة كبيرة، ما لم يقم بتخفيض راتبه بعد الرحيل عن نيوم السعودى.

يذكر أن الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع الحسن كوروما للانضمام إلى الفريق الأبيض الساعات الماضية، ومن جانبه رحب اللاعب بالانتقال للزمالك، وتتبقى المفاوضات بين الناديين لحسم الصفقة، والتي تقترب بشدة من الانتهاء بانتقال كوروما إلى ميت عقبة.

وجاء استقرار الزمالك على ضم الحسن كوروما بعدما أبدي السويسري جروس المدير الفني للأبيض، ترحيبه بضم اللاعب والذى يتميز بصغر سنه ومستواه اللافت على أن يكون انضمامه للفريق على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.