شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يسعى لتدعيم صفوفه بثنائى أفريقى قبل غلق الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو نادى بتروجت لتدعيم صفوفهم بلاعبين أفريقيين خلال الأيام المتبقى من الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل مواصلة الأداء الجيد والبقاء فى أندية المقدمة.

ويبحث حاليا مسئولو نادى بتروجت عن لاعب وسط وجناح أفريقيين، من أجل تعويض رحيل أحمد رضا الذى انتقل إلى الأهلى فى هذه الانتقالات، وتعزيز مركز الجناح تحسبا لرحيل رشاد المتولى فى الانتقالات الحالية.

وأكد مصدر داخل بتروجت أنه لا يوجد أى عرض رسمى لأى لاعب فى الوقت الحالى، وأن ما يتم ترويجه فى الأيام الماضية مجرد كلام من وكلاء ولا يرتقى للعروض.

وأضاف المصدر أن بتروجت لن يسمح برحيل أى لاعب آخر فى الانتقالات الحالية، من أجل العمل على استقرار القائمة الموجودة لتحقيق هدف النادى وهو البقاء فى الـ9 أندية التى ستنافس على اللقب.

ويستعد فريق بتروجت لمواجهة قوية أمام الأهلى يوم الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".