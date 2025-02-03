شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة الـ12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقاسم إمام عاشور، لاعب الأهلي، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري مع ناصر منسي، مهاجم الزمالك، وذلك بعد تسجيله هدفين في مباراة فريقه أمام مودرن سبورت، في لقاء الجولة 11 من منافسات البطولة.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة ويطارده فريق الأهلي بفارق نقطة وحيدة، فيما يحل الزمالك ثالثا برصيد 20 نقطة بعد مرور 11 جولة.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، من يوم الخميس 6 فبراير وتستمر لمدة 3 أيام حتى السبت 8 فبراير.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل بداية الجولة 12

1- إمام عاشور (الأهلي) 6 أهداف

2- ناصر منسي (الزمالك) 6 أهداف

3- الكونغولي فيستون مايلي (بيراميدز) 5 أهداف

4- عمرو ناصر (فاركو) 5 أهداف

5- أسامة فيصل (البنك الأهلي) 4 أهداف

6- محمود زلاكا (البنك الأهلي) 4 أهداف

7- التونسي محمد بن حمودة (غزل المحلة) 4 أهداف

8- النيجيري جودوين أوكاري (طلائع الجيش) 4 أهداف