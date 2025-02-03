شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قندوسى يتصدر قائمة أفضل صناع اللعب فى الدورى المصرى بعد 11 جولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النجم الجزائري أحمد قندوسي، لاعب سيراميكا، تألقه في الدوري المصري الممتاز، بعدما نجح في تصدر قائمة أفضل صانع ألعاب بعد مرور 11 جولة، حيث قدم 5 تمريرات حاسمة (أسيست)، ليصبح اللاعب الأكثر مساهمة في صناعة الأهداف حتى الآن.

ويأتي في المركز الثاني نجم بيراميدز، إبراهيم عادل، الذي قدم 3 تمريرات حاسمة، ليؤكد بدوره قيمته الفنية الكبيرة مع فريقه.

ويعكس تألق قندوسي دوره المحوري في تشكيلة سيراميكا، حيث يُعد أحد أهم مفاتيح اللعب وصناع الفرص في الدوري حتى الآن، مما يجعله عنصرًا لا غنى عنه في تشكيلة فريقه.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة ويطارده فريق الأهلي بفارق نقطة وحيدة، فيما يحل الزمالك ثالثا برصيد 20 نقطة بعد مرور 11 جولة.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، من يوم الخميس 6 فبراير وتستمر لمدة 3 أيام حتى السبت 8 فبراير.