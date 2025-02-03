شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3 - 2 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها توجيه الشكر لشوقى غريب فى غزل المحلة، وصرف مستحقات الحكام.

الزمالك يجمد ميشالاك تمهيدا لقطع إعارته وعودته إلى أحد السعودي

أخطر مسئولو نادى الزمالك البولندي كونراد ميشالاك، جناح أحد السعودى المعار إلى القلعة البيضاء، بالاستبعاد من التدريبات الجماعية وعدم خوضها بداية من اليوم، الإثنين، بسبب عدم حاجة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لخدماته.

وقع هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على صرف المبالغ الخاصة بالحكام عن شهر يناير فى الأقسام والمراحل المختلفة، وهي القسم الثاني أ و ب و القسم الثالث والرابع والنسائية والصالات ومسابقات المراحل السنية على مستوى الجمهورية والقطاعات والفروع، كما وقع أيضاً على صرف المبالغ الخاصة بمقيمي الحكام ومراقبي المسابقات بإجمالي 9 ملايين جنيه، ومن المقرر أن يتم الصرف اعتباراً من اليوم.

يواجه فريق الجونة نظيره سيراميكا فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ولم يتحدد بعد موعد المواجهة المرتقبة، حيث إن الفائز منهما سيكون طرفا فى طريق الزمالك فى نصف النهائي حال وصول الأبيض لهذه المرحلة.

أصبح المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد مهدداً بمواصلة الغياب عن فريقه في مباراتيه القادمتين أمام بتروجت الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري، وغزل المحلة الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر المسابقة.