شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى الأهلى والزمالك فى الجولة الـ12 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة ويطارده فريق الأهلي بفارق نقطة وحيدة، فيما يحل الزمالك ثالثا برصيد 20 نقطة بعد مرور 11 جولة.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، من يوم الخميس 6 فبراير وتستمر لمدة 3 أيام حتى السبت 8 فبراير.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

مواعيد الجولة 12 في بطولة الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا × فاركو .. الخميس 6 فبراير 4 مساءً

غزل المحلة × مودرن سبورت .. الخميس 6 فبراير 4 مساءً

الأهلي × بتروجت .. الخميس 6 فبراير 7 مساءً

سموحة × بيراميدز .. الجمعة 7 فبراير 4 مساءً.

الزمالك × الإسماعيلي .. الجمعة 7 فبراير 7 مساءً.

طلائع الجيش × الجونة.. الجمعة 7 فبراير 7 مساءً.

الاتحاد × المصري .. السبت 8 فبراير 4 مساءً

البنك الأهلي × زد .. السبت 8 فبراير 7 مساءً.