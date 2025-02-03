شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يشيد بتجربة معايشة عضو مجلس الأهلى.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

نشر محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي صورة ضوئية من الخطاب الذي تلقاه النادي الأهلي من نظيره ريال مدريد الإسباني، بخصوص المعايشة التي قضاها عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء في قلعة الميرينجي خلال الفترة الماضية.

وجاء نصف الخطاب المرسل من ريال مدريد إلى الأهلي كالتالي:

"عزيزي الدكتور سعد شلبي، أود أن أعرب عن خالص امتناني للرسالة المدروسة التي أرسلتها لي.. يسعدنا أن نخبركم أن محمد سراج الدين خاض تجربة إيجابية خلال فترة وجوده معنا. لقد رتبنا عدة اجتماعات مع الزملاء الرئيسيين الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة داخل النادي، مما سمح لهم بمشاركة معارفهم وخبراتهم. لقد سعينا جاهدين لجعل هذه التفاعلات ذات قيمة قدر الإمكان، ونأمل مخلصين أن نكون قد حققنا هذا الهدف".

وأضاف: "نحن نكن تقديرنا لمؤسستكم المرموقة، وكما هو الحال دائمًا، نبقى تحت تصرفكم للحصول على أي مساعدة قد تحتاجونها.. أتمنى لكم عام 2025 سعيدًا وصحيًا وناجحًا".