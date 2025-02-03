شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعاقد مع "دكش" دلفى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

كشف نادي دلفي انتقال لاعبه الشاب مصطفى الدكش مواليد 2007 إلى صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يتواجد الدكش مع فريق الشباب بالنادي الأهلي لنفس المرحلة السنية، وفي حال أقنع مسئولي القلعة الحمراء بإمكانياته سيتم شراء خدمات اللاعب بشكل نهائي.

يذكر أن النادي الأهلي يتولى رعاية نادي دلفي منذ فترة، حيث يوجد بروتوكول تعاون بين الناديين للاستفادة في انتقال لاعبي الشباب بالقلعة الحمراء للعب مع دلفي، وكذلك انتقال المميزين من نادي دلف إلى الأهلي.

ويبلغ من العمر مصطفى الدكش 18 عاما، ويشارك مع الفريق الأول بنادي دلفي قبل أن يوافق ناديه على إعارته إلى النادي الأهلي.