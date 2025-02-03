شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يوافق على رحيل أحمد كشرى بعد الخسارة أمام السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر أحمد كشرى المدير الفني للترسانة عن استكمال مهام عمله مع الشواكيش بعد الخسارة التي منها بها اليوم أمام منتخب السويس بهدفين مقابل في الجولة العشرين من مسابقة دورى المحترفين .

وتوقف رصيد الترسانة عند 29 نقطة في المركز السادس بجدول دورى المحترفين .

ونادت أصوات قوية داخل مجلس إدارة الترسانة وجماهير النادى بضرورة توجيه الشكر لأحمد كشرى بعد الهزيمة الثانية على التوالي أمام السويس ومن قبلها أمام المقاولون، في ظل سوء النتائج الملازمة للفريقين خلال المباريات الأخيرة وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة فى النهاية .

وأسفرت مباريات الجولة العشرين لدورى المحترفين عن مفاجآت عديدة حيث نجح القناة بقيادة عبد الناصر محمد في تحقيق الفوز على المقاولون بملعبه بهدفين مقابل هدفين رافعا رصيده إلى 28 نقطة ويتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد الذئاب عند 38 نقطة في المركز الثالث .

كما نجح منتخب السويس في تحقيق أول فوز على ملعبه منذ انطلاق المسابقة على حساب الترسانة بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر ، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 29 نقطة في المركز السادس .

وجاءت باقى النتائج على النحو التالى :-

بروكسى 0 – 0 وى

بلدية المحلة 1 – 2 الداخلية

راية 0 – 0 لافيينا

أسوان 1 – 2 السكة الحديد

ديروط 2 – 2 كهرباء الإسماعيلية

بترول أسيوط 2 – 1 سبورتنج