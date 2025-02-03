شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف مرشحة لجائزة الأفضل فى الجولة الـ11 بالدورى.. ماييلى وإمام الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمى لرابطة الأندية المحترفة، عن الاهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف فى مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات دورى nile".

ونشر الحساب الرسمة لرابطة الاندية عبر موقع "فيس بوك"، فيديو لأفضل 4 أهداف جاءت فى مباريات الجولة معلقا عليه: "هدف R2 من الدكتور مروان حمدي، مهارة استثنائية من كريم بامبو، هدف مميز من ماييلي على طريقة رونالدينيو، تمريرة سحرية وإنهاء رائع من إمام عاشور.. اختر هدف الجولة الحادية عشر من دوري nile".

كما أشاد الحساب الرسمى لرابطة الأندية المحترفة، بما يقدمه السلوفينى نيجك جراديشار مهاجم الأهلى الجديد خلال المباراتين التى خاضهما مع الأحمر بعد انتقاله للقلعة الحمراء فى الانتقالات الشتوية الحالية.



ونشر الحساب الرسمى لرابطة الأندية المحترفة عبر "لإيس بوك"، فيديو لهدفى جراديشار فى بيراميدز ومودرن سبورت معلقا عليها: "هدفان فى أول مشاركتين.. هل نحن على موعد مع هداف جديد لدورى nile؟".



وظهر السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي بمستوى مميز في مباراة مودرن سبورت ونجح في تسجيل هدف وصناعة هدفين آخرين، ليساهم في كل أهداف فريقه خلال المباراة التي فاز فيها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وحصل جراديشار على ثاني أعلى تقييم في مباراة مودرن سبورت بـ8.8 خلف إمام عاشور صاحب هدفي المباراة، وفقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الأرقام والإحصائيات الرياضية.