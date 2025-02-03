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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: بوابة فيفا القانونية تهدف إلى تعزيز التواصل مع الأندية.. مستند والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الاتحاد المصري أن التسجيل في البوابة سيتم عبر البريد الإلكتروني الخاص بنظام الانتقالات الدولية (TMS) لكل نادٍ، مشددًا على أن جميع الإخطارات والإجراءات القانونية لن تصل إلى الأندية إلا من خلال هذه المنصة، مما يجعل استخدامها إلزاميًا لحماية حقوق الأندية وضمان سرعة التواصل مع الهيئات القانونية للفيفا.وتُعد البوابة القانونية الرقمية للفيفا الوسيلة الرسمية لمباشرة جميع الإجراءات أمام هيئة صنع القرار والهيئات القضائية بالفيفا، كما أنها النافذة الحصرية لكل المراسلات المتعلقة بالقضايا والإجراءات أمام محكمة الفيفا.
وتهدف المنصة إلى تبسيط وتسريع عمليات التواصل القانونية، وضمان الشفافية وسهولة متابعة القضايا والإجراءات، وهو ما يسهم في تحسين فهم الأندية واللاعبين والمسؤولين لجميع المسارات القانونية داخل الفيفا.وبناءً على هذا القرار، أصبح من الضروري لجميع الأندية المصرية، إضافة إلى الاتحادات الوطنية واللاعبين والمسؤولين، التسجيل في البوابة القانونية للفيفا لضمان حقوقهم القانونية وتسهيل عملية التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.
خطاب اتحاد الكرة للأفرع والمناطق بشأن بوابة فيفا القانونية
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