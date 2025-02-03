اتحاد الكرة: بوابة فيفا القانونية تهدف إلى تعزيز التواصل مع الأندية.. مستند

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عن إرسال خطابات رسمية إلى الفروع والمناطق التابعة له، يُلزم فيها جميع الأندية بالتسجيل في "بوابة فيفا القانونية" (FIFA LEGAL PORTAL)، يهدف إلى وجود خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز التواصل القانوني بين الأندية المصرية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما أصبحت المنصة الحصرية للتعامل مع القضايا والإجراءات القانونية داخل منظومة كرة القدم العالمية.

وأكد الاتحاد المصري أن التسجيل في البوابة سيتم عبر البريد الإلكتروني الخاص بنظام الانتقالات الدولية (TMS) لكل نادٍ، مشددًا على أن جميع الإخطارات والإجراءات القانونية لن تصل إلى الأندية إلا من خلال هذه المنصة، مما يجعل استخدامها إلزاميًا لحماية حقوق الأندية وضمان سرعة التواصل مع الهيئات القانونية للفيفا.وتُعد البوابة القانونية الرقمية للفيفا الوسيلة الرسمية لمباشرة جميع الإجراءات أمام هيئة صنع القرار والهيئات القضائية بالفيفا، كما أنها النافذة الحصرية لكل المراسلات المتعلقة بالقضايا والإجراءات أمام محكمة الفيفا.

وتهدف المنصة إلى تبسيط وتسريع عمليات التواصل القانونية، وضمان الشفافية وسهولة متابعة القضايا والإجراءات، وهو ما يسهم في تحسين فهم الأندية واللاعبين والمسؤولين لجميع المسارات القانونية داخل الفيفا.وبناءً على هذا القرار، أصبح من الضروري لجميع الأندية المصرية، إضافة إلى الاتحادات الوطنية واللاعبين والمسؤولين، التسجيل في البوابة القانونية للفيفا لضمان حقوقهم القانونية وتسهيل عملية التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.