بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ يمدد عقد حارس مرماه نوير حتى 2026

الرياص - اسماء السيد - برلين : مدد نادي بايرن ميونيخ عقد حارس مرماه مانويل نوير حتى نهاية موسم 2025 2026، وفقا لما أعلنه بطل الدوري الألماني لكرة القدم 33 مرة الإثنين في بيان له.

ووضع الإعلان حدا للتكهنات حول مستقبل قائد الفريق الذي كان عقده السابق مع النادي البافاري ينتهي مطلع تموز/يوليو المقبل.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن إن نوير الذي خاض أكثر من 500 مباراة بالقميص الأحمر والأزرق منذ انضمامه من شالكه في 2011، كان "أفضل حارس مرمى في جيله وأيقونة لبايرن".

وقال نوير في البيان إنه يريد الاستمرار في لعب كرة القدم و"البقاء لاعبا لبايرن" في الموسم المقبل، ما يعني خوضه الموسم الخامس عشر على التوالي معه.

كما أعرب أنه "ما زال متعطشا" للمزيد، رغم إحرازه لقب الدوري المحلي 11 مرة ودوري أبطال أوروبا مرتين.

وعاد نوير المُعتزل على الصعيد الدولي العام الماضي بعد استضافة ألمانيا كأس أوروبا، مؤخرا من الإصابة التي تعرّض لها خلال مواجهة باير ليفركوزن في كانون الأول/ديسمبر الماضي وتسببت في كسر أحد أضلاعه.

وأعرب النجم البالغ من العمر 38 عاما في وقت سابق عن رغبته الاستمرار في اللعب بعد نهاية الموسم، على الرغم المنافسة المتزايدة على مركزه.