شكرا لقرائتكم خبر عن زد: الزمالك لم يطلب ضم زيكو أو البانوبى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل نادي زد أن ناديه لم يتلق عروضا من نادي الزمالك للحصول على خدمات الثنائي مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي أو أحدهما كما يتردد، وأن النادي لم يناقش مصير الثنائي حتى الآن لحين وصول عروض رسمية.

وأكد المصدر أن الزمالك لم يفتح خط مفاوضات مع مسئولي زد لضم الثنائي ، وأن ناديه ينتظر عروضا رسمية لتحديد شروطه المالية أو موقفه من بيع اللاعب بشكل نهائي أو الاكتفاء بإعارته كما حدث في صفقة انتقال مصطفى العش إلى النادي الأهلي.

وارتبط اسم الثنائي مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي لاعبي زد بالانتقال إلى الزمالك في الميركاتو الشتوي الجاري.

على جانب آخر، أطلق مصطفى زيكو، نجم وهداف نادي زد، تصريحات مثيرة أكد خلالها عدم معرفته بأي تفاصيل حول عرض الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيرًا إلى أن إدارة ناديه هي المسؤولة عن التفاوض بشأن العروض المقدمة له، وأن كل ما يعرفه عن هذه المفاوضات يصل إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال ظهوره في برنامج "VIP"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد المصري عبر إذاعة "أون سبورت"، أوضح زيكو أن الموسم الماضي كان الأسهل بالنسبة لفريقه، حيث كان الجميع يراه مجرد فريق صاعد حديثًا للدوري الممتاز، لكنه قدم أداءً مميزًا مكنه من البقاء وسط الكبار، أما الموسم الحالي، فهو أكثر صعوبة، ورغم ذلك، يسير زد على الطريق الصحيح ويحقق نتائج إيجابية.

وأضاف زيكو أن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق، يُعد من أفضل المدربين في مصر حاليًا، نظرًا لما يقدمه من نتائج مميزة منذ ظهوره الأول في الدوري، بالإضافة إلى اقترابه من تحقيق لقب كأس مصر الموسم الماضي، كما شدد على أن وجود وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة يمنح الفريق حالة من الاستقرار بفضل شخصيته القوية وخبراته الكبيرة.