شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوصل لاتفاق مع المغربى نوفل الزرهونى لضمه فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادى الزمالك، من حسم صفقة المغربى نوفل الزرهوني جناح فريق الرجاء المغربى، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما نال اللاعب إعجاب لجنة الكرة.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع نوفل الزرهوني على ضمه لمدة موسمين ونصف الموسم، وأكدت بعض التقارير أن الاتفاق تم على أن يحصل اللاعب على 300 ألف دولار فى الستة أشهر القادمة، ويحصل على 700 ألف دولار فى كل موسم آخر.

وحصل الزمالك على توقيع اللاعب على رغبة الانتقال لصفوف الزمالك، وأصبح أمام الزمالك بعض الرتوش الأخيرة لإتمام الصفقة مع نادى الرجاء، خاصة أن التقارير المغربية أكدت أن اللاعب سبق أن حاول فسخ تعاقده من طرف واحد بداعى تأخر الحصول على مستحقاته المالية، وبعد أن قام نادى الرجاء بصرف جزء من مستحقاته، قدم اللاعب شهادة تفيد بتعرضه لحالة اكتئاب، وذلك حسب موقع البطولة المغربى.

وكان الزمالك، قد اقترب أيضًا من حسم صفقة السيراليوني الحسن كروما جناح نادي الشحانية القطري، الذى أبدى موافقته على الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفتح الزمالك خط مفاوضات مع اللاعب للحصول على موافقته للانتقال لصفوف الزمالك، وأبدى اللاعب ترحيبه، ويكثف فى الوقت الحالى مسئولو القلعة البيضاء المفاوضات مع نادى الشحانية القطرى لاستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم، مع وجود بند بأحقية الشراء.

وأعلن الزمالك عن التعاقد مع محمود جهاد من فاركو، وأحمد حسام من الجونة، لمدة 4 سنوات ونصف السنة، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويأتي التعاقد مع محمود جهاد وأحمد حسام، في إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.