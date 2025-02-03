شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاقب رابطة الأندية عضو الإسماعيلي بعد تحويله للانضباط؟ اللائحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت أصداء الأحداث التي شهدتها مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري نايل، والتي أقيمت على استاد الإسماعيلية، تلقى بظلالها على المشهد الرياضي بعدما قررت إحالة الواقعة إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكدت الرابطة في بيانها أن قرار الإحالة جاء استنادًا إلى تسجيلات الفيديو وتقارير حكم ومراقب المباراة، وذلك وفقًا للمادة 57 من لائحة المسابقة، مشددة على التزامها بعدم التهاون في اتخاذ القرارات التي تضمن فرض الانضباط داخل المسابقة.

وبحسب اللائحة، فإن رابطة الأندية لا تملك صلاحية معاقبة أحمد فهيم، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، بعد إحالة الواقعة إلى لجنة الانضباط، حيث تنص القواعد على عدم جواز توقيع عقوبتين من جهتين مختلفتين على الشخص نفسه لنفس المخالفة.

وكانت المباراة قد شهدت واقعة مثيرة للجدل، حيث نزل أحمد فهيم إلى أرض الملعب وقام بالتعدي لفظيًا على حكم اللقاء نادر قمر الدولة، اعتراضًا على احتساب ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش، قبل أن يتدخل الأمن لإخراجه من الملعب واستكمال المباراة.

وعلى صعيد النتيجة، نجح طلائع الجيش في تحقيق ريمونتادا مثيرة بالفوز (2-1)، بعدما كان متأخرًا بهدف عالمي سجله مروان حمدي للإسماعيلي في الدقيقة 7. بهذه النتيجة، رفع طلائع الجيش رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

ومن المقرر أن تعلن لجنة الانضباط قراراتها النهائية بشأن الواقعة خلال 48 ساعة من انتهاء الجولة، وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.