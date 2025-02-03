شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى: رحيلى عن الأهلى من أصعب قراراتى.. وزد قادر على تحقيق البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث علي لطفي، حارس مرمى فريق زد الحالي والنجم السابق للنادي الأهلي، عن تجربته مع الفريق ورؤيته لمستقبله في الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحاته لبرنامج VIP، الذي يُقدمه الإعلامي أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت، أكد لطفي أنه كان متخوفًا من الانتقال إلى زد، خاصة أنه فريق صاعد حديثًا للدوري الممتاز، لكنه وجد لدى الإدارة طموحًا كبيرًا للوصول إلى أعلى المراكز، مما دفعه لخوض التحدي والانضمام للفريق.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن زد أنهى الموسم الماضي بشكل جيد، وكان قريبًا من تحقيق لقب كأس مصر، إلا أن الموسم الحالي كان أكثر صعوبة، نظرًا لتقارب المستويات بين الفرق، مما جعل المنافسة على المراكز التسعة الأولى أكثر شراسة.

وأوضح لطفي أن مباريات الدوري باتت تشبه لقاءات الكأس، حيث أصبحت النقطة الواحدة فارقًا كبيرًا في ترتيب الفرق، مما يجعل الموسم الحالي أكثر صعوبة، ويحتاج إلى مجهود أكبر مقارنة بالمواسم السابقة.

كما أكد أن وجود مجدي عبد العاطي على رأس القيادة الفنية للفريق كان أحد الأسباب الرئيسية لانضمامه إلى زد، مشيرًا إلى أن شهادته في المدرب "مجروحة"، كونه أول من استقبله عندما كان ناشئًا في إنبي، وكان أحد قادة الفريق حينها، ولم تتغير معاملته معه حتى اليوم.

وقال لطفي إن زد فريق كبير وقادر على تحقيق البطولات ومنافسة الكبار، مستدلًا برغبة العديد من الأندية في التعاقد مع لاعبيه، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للفريق هو حجز مركز متقدم في الدوري يؤهله للمشاركة في البطولات الأفريقية.

وأكد لطفي أن قرار رحيله عن صفوف النادي الأهلي يعد من أصعب القرارات، خاصة أنه قضى داخل جدرانه أفضل ستة سنوات في مشواره الكروي، وأنه ما زال على تواصل مع لاعبي الفريق رغم رحيله، وأن رحيله عن الفريق جاء بسبب طموحه في اللعب أساسياً بهدف العودة للانضمام لصفوف منتخب مصر.

وأضاف نجم الأهلي السابق: إن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر واحد من أفضل حراس المرمى في تاريخ مصر وأن الانتقادات الموجهة له من الجماهير تحولت لضغط عليه بشكل كبير.

وتابع: السوشيال ميديا في مصر تستخدم بشكل خطأ من البعض وأصبحت سبب من أسباب الضغط على معظم اللاعبين ويجب مراعاة الجمهور لذلك دون المساس بالأهل الإهانة وعلى الجمهور مراجعة نفسه ووضع نفس مكان اللاعب.

وبسؤاله عن عودته للأهلي اختتم علي لطفي: بأن أي لاعب يتمنى اللعب للنادي الأهلي لكنه في الفترة الحالية تركيزه مع فريقه ومستمر في صفوفه متمنياً تحقيق لقب مع الفريق والمشاركة معه في البطولات الإفريقية كما شارك مع أنبي والأهلي في السابق لان زد فريق يستحق التواجد وسط الكبار