شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بيراميدز في مواجهة المنصورة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المنصورة في إطار بطولة كأس مصر، ويحل المنصورة ضيفًا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود دونجا - صامويل أومسا.

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما