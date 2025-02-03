شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل محمد شريف للزمالك فى الميركاتو الشتوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط اسم محمد شريف مهاجم الأهلى السابق والخليج السعودى الحالى، بإمكانية الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة بعدما أبرم المارد الأحمر صفقة المغربى أشرف بن شرقي عقب فسخ تعاقده مع الريان القطرى، ليصبح محمد شريف هدف القلعة البيضاء للرد على صفقة بن شرقي.

ورغم الأنباء العديدة التى ترددت حول إمكانية انتقال محمد شريف لصفوف الزمالك، خاصة أن الفريق الأبيض يرغب فى تدعيم الهجوم بعناصر مميزة، بعدما شدد السويسرى كريستيان جروس على ضرورة تلك التدعيمات، إلا أن اللاعب يعد بعيدًا عن الزمالك فى المرحلة الحالية.

وكشف مصدر مقرب من محمد شريف لـ"الخليج 365" أن اللاعب لا يفكر فى الانتقال لصفوف الزمالك خلال الفترة الحالية، حيث إنه يرغب فى الاستمرار فى تجربة الاحتراف الخارجى، وأنه لم يتلق أى مفاوضات رسمية من إدارة القلعة البيضاء فى الفترة الحالية.

على الجانب الآخر، أكد مسئولو نادى الخليج السعودى تمسكهم باستمرار محمد شريف حتى نهاية الموسم، وهو ما يغلق باب رحيله عن صفوف الفريق السعودى فى الفترة الحالية، أو الانتقال للزمالك.