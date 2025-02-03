الامارات | خيبة أمل جديدة للعين في آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق العين «حامل اللقب» نتائجه المخيبة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد خسارته أمام ضيفه الريان القطري 1-2، اليوم الإثنين، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السابعة، ليصبح رصيده نقطتين فقط من سبع مباريات فيما تبقى له مواجهة واحدة أمام الشرطة العراقي.

وعانى العين أخطاء دفاعية قاتلة كلفته استقبال هدفين في الشوط الثاني، بينما لم ينجح لاعبوه في استغلال الفرص التي سنحت لهم للعودة في اللقاء، فيما لعب الريان القطري بذكاء تكتيكي واستغل ارتباك دفاع العين ليحسم المواجهة لمصلحته، وعزز فرصه في التأهل إلى دور الـ16.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجله لاعب العين الدولي المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 24 بداعي التسلسل، كما ألغى هدفاً آخر سجله محمد عوض الله في الدقيقة 34 للسبب ذاته، لكن عزيمة لاعبي العين لم تنخفض لينجحوا في قص شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 42 بواسطة صانع الألعاب الدولي البارغوياني اليخاندرو كاكو بعد تسديد يسارية من داخل منطقة الجزاء مستفيداً من تمريرة نموذجية من زميله سفيان رحيمي وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

ومع انطلاقة الحصة الثانية، عادل الضيوف النتيجة بهدف بواسطة محمود تريزيغيه في الدقيقة 50 مستفيداً من عرضية زميله مراد ناجي التي تجاوزت خط الدفاع بشكل سهل، وتواصلت الأخطاء الدفاعية العيناوية التي منحت الضيوف هدفاً آخر في الدقيقة 75 بواسطة روجر جيديش الذي استغل خطأ في التمركز من خط الدفاع وسجل هدف الانتصار.

