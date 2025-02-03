إعادة انتخاب غرافينا على رأس الاتحاد الإيطالي لولاية ثالثة

الرياص - اسماء السيد - روما : أُعيد انتخاب غابرييلي غرافينا رئيسا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم مرة ثالثة، وذلك بالتزكية بعدما كان المرشح الوحيد للمنصب الذي يشغله منذ 2018.

وحصل ابن الـ71 عاما على 98.68 بالمئة من الأصوات في ختام الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الإيطالي بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جاني إنفانتينو ونظيره الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين.

وسيبقى غرافينا نتيجة هذا الانتخاب على رأس الاتحاد الإيطالي حتى 2028.

وكان المسؤول التنفيذي السابق في أحد المصارف رئيسا لرابطة "ليغا برو" التي تشرف على دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، من 2015 إلى 2018 قبل أن يُنتخب على رأس الاتحاد في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بحصوله على 97.2 بالمئة من الأصوات من أجل سد الفراغ بعد استقالة سلفه كارلو تافيكيو عقب فشل المنتخب في التأهل لمونديال روسيا 2018.

أعيد انتخاب غرافينا في شباط/فبراير 2021 بحصوله على 73.45 بالمئة من الأصوات، مقابل 26.25 بالمئة للمرشح الآخر كوزيمو سيبيليا.