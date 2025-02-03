بطولة إيطاليا: ميلان يعلن وصول خيمينيس وإعارة كالابريا لبولونيا

الرياص - اسماء السيد - روما : أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم الإثنين تعاقده مع المهاجم المكسيكي سانتياغو خيمينيس قادما من فينورد الهولندي، وإعارة قائده المدافع دافيدي كالابريا إلى بولونيا حتى نهاية الموسم الحالي.

وأفاد ميلان الذي يحتل المركز الثامن برصيد 35 نقطة في الدوري، في بيان "وقّع المهاجم المكسيكي عقدا حتى 30 حزيران/يونيو 2029".

وحسب الصحافة الإيطالية، دفع ميلان أكثر من 32 مليون يورو مقابل المهاجم البالغ 23 عاما والذي سجل 65 هدفا في 105 مباريات في جميع المسابقات خلال موسمين ونصف مع فينورد.

وسيخلف خيمينيس المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الذي انضم الأحد إلى غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة حتى كانون الثاني/يناير 2026.

في المقابل، توصل ميلان إلى اتفاق مع بولونيا لإعارته قائده كالابريا الذي دخل في مشاجرة مع مدربه الجديد البرتغالي سيرجيو كونسيساو في نهاية كانون الثاني/يناير خلال إحدى مباريات الدوري.

قال بولونيا، صاحب المركز السابع مع 37 نقطة، في بيان أنه تعاقد "مع مدافع ميلان دافيدي كالابريا بشكل موقت حتى 30 حزيران/يونيو 2025".

من ناحيته، كتب ميلان "يتوجه ميلان بالشكر إلى دافيدي على جهوده واحترافيته والتزامه الذي أظهره دائما خلال 18 عاما مع +روسونيري+، ويتمنى له كل التوفيق على المستوى الشخصي والرياضي".

أمضى كالابريا (28 عاما) مسيرته الكروية بأكملها في ميلان وارتدى قميص "روسونيري" خلال 210 مباريات (9 أهداف) في الدوري. ينتهي عقده مع ميلان في حزيران/يونيو المقبل.

كان جزءا من الفريق المتوج ببطولة الدوري الإيطالي عام 2022، وهو اللقب الأخير من بين 19 فاز بها ميلان. في ظهوره الأخير مع فريقه في 26 كانون الثاني/يناير، دخل المدافع الغاضب بسبب استبداله في الدقيقة 77، في مشادة كلامية مع المدرب كونسيساو عند صافرة النهاية للمباراة ضد بارما (3 2).

وسحب المدرب البرتغالي الذي خلف مواطنه باولو فونسيكا في نهاية كانون الأول/ديسمبر، شارة القيادة منه ليمنحها لحارس المرمى الدولي الفرنسي مايك مينيان.

كالابريا الذي ارتدى قميص منتخب الإيطالي 7 مرات، آخرها في حزيران/يونيو 2022، لم يتم اختياره لمباراة ديربي ميلانو أمام الجار إنتر حامل اللقب والتي انتهت بالتعادل (1 1) الأحد.

غادر اللاعب مركز التدريب الجمعة وهو يبكي "كانت الساعات الأخيرة صعبة، الأمر يشبه الانفصال عن زوجتك"، كما أوضح.

إلى ذلك، أفادت شبكة "سكاي" بأن ميلان توصل لاتفاق مع تشلسي الإنكليزي لاستعادة النجم البرتغالي جواو فيليكس حتى نهاية الموسم مقابل مليوني يورو.

وأشارت "سكاي" إلى أن فيليكس في طريقه للسفر إلى ميلانو من أجل التوقيع على عقد الإعارة، مضيفة أن مدير أعماله مواطنه جورجي مينديس لعب دورا في هذه الصفقة بعدما أقنع تشلسي بتخفيض قيمة البدل المالي للإعارة.