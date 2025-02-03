شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة بيكهام بكدمة فى وتر أكيليس ويغيب أسبوعا عن سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق سيراميكا، إصابته بكدمة قوية فى وتر إكيليس بعد خروجه مصابا أمام سموحة، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دورى nile.

وتعرض أحمد رمضان بيكهام من إصابة قوية أمام سموحة، ولم يستطع إكمال المباراة بسببها ليغادر اللقاء وينزل بدلا منه جاستين أرثر فى الدقيقة 28.

ويحتاج أحمد رمضان بيكهام أسبوعا للتعافى من الإصابة، قبل أن يعود مرة أخرى للتدريبات، بعد إنهاء البرنامج التأهيلى الذى وضعها الجهاز الطبى لسيراميكا من أجل تجهيز اللاعب.

ويفقد أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، خدمات الجزائرى أحمد القندوسى أمام فاركو فى المباراة المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار الجولة الثانية عشر من دورى nile.

وحصل أحمد القندوسى على البطاقة الحمراء المباشرة أمام سموحة فى مباراة الجولة الحادية عشرة، مما يعرض اللاعب للإيقاف من مباراة لأكثر، ليكون اللاعب خارج مباراة فاركو القادمة بشكل رسمى.