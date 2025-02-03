شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية عن تألق جراديشار مع الأهلي: هل نحن على موعد مع هداف جديد للدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الحساب الرسمى لرابطة الأندية المحترفة بما يقدمه السلوفينى نيجك جراديشار مهاجم الأهلى الجديد خلال المباراتين اللتين خاضهما مع الأحمر بعد انتقاله للقلعة الحمراء فى الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمى لرابطة الأندية المحترفة على "فيس بوك" فيديو لهدفى جراديشار فى بيراميدز ومودرن سبورت معلقا عليها: "هدفان فى أول مشاركتين.. هل نحن على موعد مع هداف جديد لدورى nile؟".

وظهر السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي بمستوى مميز في مباراة مودرن سبورت ونجح في تسجيل هدف وصناعة هدفين آخرين، ليساهم في كل أهداف فريقه خلال المباراة التي فاز فيها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وحصل جراديشار على ثاني أعلى تقييم في مباراة مودرن سبورت بـ8.8 خلف إمام عاشور صاحب هدفي المباراة، وفقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الأرقام والإحصائيات الرياضية.