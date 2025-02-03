شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يضع الرتوش الأخيرة على صفقة "بوبو" لضمه فى الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

حصل النادي المصري على توقيع محمد رضا بوبو، صانع ألعاب بيراميدز، تمهيداً لضمه إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، في ظل رغبة اللاعب اللعب تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدربه السابق، والاتفاق بين الناديين.

وتراجع مسئولو البنك الأهلي عن استكمال صفقة محمد رضا بوبو صانع ألعاب بيراميدز رغم توقيع اللاعب عقود انتقاله إلى الفريق لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، بسبب المغالاة المادية لبيراميدز والذي رفع طلباته المادية إلى 10 ملايين جنيه.

وأكد مصدر مسئول بالنادي المصري، أن مجلس إدارة النادي قام بسداد المستحقات المتأخرة لكل من حسام حسن المدير الفني السابق للفريق، والراحل إيهاب جلال، وذلك لرفع إيقاف القيد عن النادي البورسعيدي وقيد الصفقات الجديدة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مجلس إدارة النادي سلم شيكات بالمستحقات المتأخرة لرفع إيقاف القيد وتم إخطار اتحاد الكرة بذلك لإنهاء الأزمة، مشيراً إلى أنه تم قيد النيجيري جون إيبوكا في القائمة المحلية للفريق تمهيداً لقيده في القائمة الأفريقية.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع النيجيري جون ايبوكا مهاجم فريق سيراميكا، بعقد يمتد لنهاية الموسم الحالي مع إمكانية امتداد التعاقد عقب نهاية الموسم.