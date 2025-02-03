شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لـ عمر جابر بسبب آلام الخلفية.. ورفع الحمل البدنى للاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى عمر جابر مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، ضمن البرنامج الموضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعرض عمر جابر للإصابة بآلام في العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب خاض جلسة علاجية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي وفقاً للبرنامج الموضوع لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ووضع الجهاز الفني، برنامجًا بدنيًا للاعبين، لرفع الحمل البدني خلال هذه الفقرة ، وخاض اللاعبون العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بدونها.

وقاد هذه الفقرة شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، وحرص على منح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر أثناء أداء التدريبات التأهيلية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام