شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي مهدد بالغياب عن مباراتي الأهلي أمام بتروجت وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

أصبح المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد مهدداً بمواصلة الغياب عن فريقه في مباراتيه القادمتين أمام بتروجت الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري، وغزل المحلة الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر المسابقة.

ويعاني أشرف بن شرقي من الإصابة بشد فى العضلة المامية ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي، وبدأ تنفيذه من اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يصبح أشرف بن شرقي جاهزاً للمشاركة فى مباريات الأهلي بدءاً من مواجهة الإسماعيلي فى الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وبدأ أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج تأهيل وعلاج طبيعي لتجهيزه ‏للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة‎.‎

وأكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق أن الجهاز الطبي أن اللاعب سوف يستمر فى تنفيذ البرنامج ‏التأهيلي، للتأكد من تعافيه تماماً من الإصابة قبل المشاركة فى التدريبات بصورة طبيعية.‏

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق قد أكد أن أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، لم يشارك في ‏التدريبات منذ أسبوع بسبب الإصابة، معربًا عن أمله أن يشارك في أقرب وقت بعد التأكيد الطبي على ‏جاهزيته.‏