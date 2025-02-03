شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يواجه سيراميكا فى ربع نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الجونة نظيره سيراميكا فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ولم يتحدد بعد موعد المواجهة المرتقبة، حيث إن الفائز منهما سيكون طرفا فى طريق الزمالك فى نصف النهائي حال وصول الأبيض لهذه المرحلة.

ونجح فريق الجونة فى الفوز على تيم إف سي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات دور الـ 16 لمنافسات كأس مصر، ليتأهل إلي دور ربع النهائي للبطولة.

وأحرز أهداف الجونة فيفو أكيم وأحمد رضا ومحمود عباس، فيما أحرز عمر توفيق هدف فريق تيم إف سي.

وحسم فريقا سيراميكا وإنبي التأهل إلى ربع نهائي الكأس، فيما لم تقم بعد مباراتي المصري أمام وادي دجلة، وبيراميدز أمام المنصورة في دور الـ32 من البطولة.

ونجح الجونة فى تخطى القناة بدور الـ32 لكأس مصر بثنائية نظيفة، فيما فجر تيم أف سي مفاجأة من العيار الثقيل بعد الإطاحة بالاتحاد السكندري من البطولة والفوز عليه بثنائية نظيفة في دور الـ32 ليحقق كبري المفاجآت.

ويحتل فريق الجونة تحت قيادة مدربه علاء عبد العال، المركز الأخير بجدول الترتيب، برصيد 6 نقاط، حصدها من 11 مباراة، حيث فاز الفريق فى مباراة وحيدة، وتعادل في ثلاثة، وخسر في 7 مرات، منهم المباريات الستة الأخيرة.