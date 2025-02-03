شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يفتتح الدورة التدريبية للرخصة الأفريقية A5 والان مع تفاصيل الخبر

افتتح هانى أبو ريدة ، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ، الدورة التدريبية للرخصة الأفريقية A5 التي تقام بمركز المنتخبات الوطنية، بحضور محمد أبو حسين ومصطفى أبو زهرة عضوى مجلس إدارة الاتحاد، علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين وإيهاب الجندى مقرر الإدارة الفنية، وبمشاركة 25 مدربا ومدربة.



وتعد دورة الرخصة A هى الخامسة من دبلومة التدريب الأفريقية بعدد 280 ساعة لمدة 6 أشهر وتنفذ على مدار 6 كورسات ويقوم المدربون بالتطبيق العملي على الأندية بين كل كورس.

من ناحية أخرى، وقع هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على صرف المبالغ الخاصة بالحكام عن شهر يناير فى الأقسام والمراحل المختلفة، وهي القسم الثاني أ و ب والقسم الثالث والرابع والنسائية والصالات ومسابقات المراحل السنية على مستوى الجمهورية والقطاعات والفروع، كما وقع أيضاً على صرف المبالغ الخاصة بمقيمي الحكام ومراقبي المسابقات بإجمالي 9 ملايين جنيه.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، و رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب وأندية الدوري الممتاز الـ18، اجتماعا (لم يتحدد موعده النهائي بعد)؛ لمناقشة كافة الأفكار والآراء حول ملف إصلاح وتطوير التحكيم.

وناقش أبو ريدة، خلال اجتماعه مع أحمد دياب، ملف التحكيم وطرق إصلاحه والنهوض به حفاظا على مصالح الأندية ولتحقيق العدالة بين الجميع.

واستقبل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة بمركز المنتخبات الوطنية، فى حضور حمادة الشربيني ووليد درويش ومصطفي أبو زهرة وإيناس مظهر أعضاء المجلس.