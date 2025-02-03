شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الجولة الـ20 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة العشرين لدورى المحترفين عن مفاجآت عديدة، حيث نجح القناة بقيادة عبد الناصر محمد فى تحقيق الفوز على المقاولون بملعبه بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 28 نقطة ويتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد الذئاب عند 38 نقطة في المركز الثالث.

كما نجح منتخب السويس فى تحقيق أول فوز على ملعبه منذ انطلاق المسابقة على حساب الترسانة بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 29 نقطة في المركز السادس.

وجاءت باقى النتائج على النحو التالى:

بروكسى 0 – 0 وى

بلدية المحلة 1 – 2 الداخلية

راية 0 – 0 لافيينا

أسوان 1 – 2 السكة الحديد

ديروط 2 – 2 كهرباء الإسماعيلية

بترول أسيوط 2 – 1 سبورتنج