شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية وعلاجية لـ عبد الله السعيد وفقرة تكتيكية للاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عبد الله السعيد ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقاً للبرنامج الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية، في ظل الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة بيراميدز الأخيرة فى مسابقة الدوري، وكانت عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

وحرص الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة اللاعب من خلال الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة فنية تضمنت تدريبات خططية خاصة، وقام الجهاز الفني خلال هذه الفقرة بتنفيذ بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعداداً للمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية في جزء من الملعب بدون مشاركة الحراس، تم خلالها تطبيق الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.