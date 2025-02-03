الامارات | 10 مصنفات عالمياً يشاركن في «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، عن احتفائها بالنسخة الـ 25 من بطولة السيدات هذا الشهر، عبر مشاركة أفضل 10 مصنفات عالمياً، في منافسة البطولة ذات فئة 1000، التي تُقام خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير الحالي، وسط ترقب كبير لمنافسات قوية بين نخبة لاعبات العالم.

وتتصدر المشاركات، المصنفة الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا، العائدة إلى دبي للمرة التاسعة، بعد تتويجها بلقبي أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة في 2024.

وتنافسها المصنفة الثانية البولندية إيغا شفيونتيك، الفائزة برابع ألقابها في رولان غاروس، حيث تسعى كلتاهما لتحقيق لقبهما الأول في دبي.

وتشهد البطولة أيضاً مشاركة الأمريكية ماديسون كيز، المصنفة السابعة، الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة بعد تغلبها على شفيونتيك في نصف النهائي وسابالينكا في النهائي، ما أعادها إلى قائمة أفضل 10 لاعبات.

وتعود الأميركية كوكو جوف، بطلة أمريكا المفتوحة 2023، المصنفة الثالثة، للمشاركة للمرة الرابعة، إلى جانب الأمريكيتين جيسيكا بيجولا وإيما نافارو، المصنفتين السادسة والتاسعة.

وتدافع الإيطالية جاسمين باوليني، المصنفة الرابعة، عن لقبها بعد موسم استثنائي تُوجت خلاله بأول بطولة فئة 1000 نقطة، ووصلت إلى نهائي رولان جاروس وويمبلدون، وفازت بذهبية الزوجي في أولمبياد باريس.

كما تسعى الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة، بطلة ويمبلدون 2022، والصينية كينوين زهانج، المصنفة الثامنة، حاملة ذهبية أولمبياد باريس، إلى تحقيق إنجاز في البطولة، إلى جانب الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة العاشرة التي تأمل في تجاوز الدور الأول لأول مرة في دبي بعد بلوغها نصف نهائي أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.