الامارات | موعد انطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق يومي السبت والأحد المقبلين الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، على صالة نادي النصر في دبي، المخصصة لمنافسات «بدون بدلة»، للاعبين من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وقال اتحاد الجوجيتسو في بيان اليوم الإثنين إن «هناك إقبالاً كبيراً على المشاركة في الحدث من خلال تزايد معدلات التسجيل على موقع البطولة، والمنافسات ستشمل فئات الأشبال والناشئين والكبار والأساتذة، بدءاً من عمر 10 سنوات فما فوق، في أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية تعكس قوة البطولة وقدرتها على استقطاب المواهب وأصحاب الخبرة على حدٍ سواء».

من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد سالم الظاهري أن «البطولة في نسختها الثانية تشكٍل نموذجاً رائداً في تطوير المواهب على المستويات الفنية والبدنية والذهنية وصناعة الأبطال للمستقبل»، مشيراً إلى أن «منافسات (بدون البدلة)، تتيح للاعبين تجربة خططٍ وأساليب مبتكرة، ما يعزز من إمكانياتهم على التكيف مع تحديات النزال المختلفة».