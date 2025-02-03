الامارات | خورفكان يتعاقد مع مهاجم جديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي خورفكان لكرة القدم مع المهاجم المغربي طارق تيسودالي قادما من نادي باوك سالونيك اليوناني للمشاركة في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين.

وتعتبر الصفقة «الهجومية» الثانية لخورفكان بع الجناح البرتغالي إيلتون موراتي لينضم النجمان إلى النجم البرازيلي لورينسي ما يعكس توجهات الجهاز الفني لتعزيز الخط الأمامي لاسيما أن الفريق عانى من عدم استثمار الفرص في كثير من المباريات.

ويبلغ معدل تسجيل الأهداف في الموسم الحالي أقل من هدفين في المباراة الواحدة بعد تسجيله 22 هدفاً في 14 مباراة وضعت الفريق في المركز العاشر على لائحة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.

وعلمت «الامارات اليوم» أن ادارة النادي بصدد الاستغناء عن لاعب أجنبي لتطبيق اللوائح التي تسمح بالتعاقد مع خمسة لاعبين بينما يبلغ العدد الحالي ستة، ما يعني أن خورفكان سيستغني عن خدمات صانع الألعاب البرازيلي ماتيوس أو الكوري الجنوبي دوجاي وون الذي يلعب في خطي الوسط والدفاع.