الامارات | الزعابي يكشف عن التفاصيل التحكيمية في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه "الفجيرة 2025"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإماراتي للكاراتيه عضو لجنة الحكام الدولية والآسيوية جابر الزعابي، عن مشاركة 350 حكماً في إدارة منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب، المقررة في الفجيرة خلال الفترة بين 20 إلى 23 فبراير الجاري، في مجمع زايد الرياضي.

وقال الزعابي في تصريحات صحافية: «إن جولة الفجيرة من أهم المحطات للفئات العمرية الصغيرة (تحت 21 عاماً)، وتشهد مشاركات قياسية ليس على صعيد اللاعبين فحسب، بل في الطواقم التحكيمية التي تدير منافساتها، والبالغ عددها 350 حكماً، بالإضافة إلى كونها محطة مهمة للاختبارات الخاصة بالحكام والترقية والحصول على الشارة الدولية».

وأوضح: «تقام على هامش البطولة الاختبارات الخاصة بالحكام بمشاركة طواقمنا المحلية (12 حكماً في الكاتا، وتسعة في الكوميتيه)، وهي بطبيعة الحال دورة مهمة للغاية كون (الفجيرة 2025) أحد الجولات المدرجة في الدوري العالمي، وتعد الفرصة الأنسب للحكام المتقدمين للشارة، إذ يبلغ إجمالي الحكام المسجلين في الدورة 197 في (الكاتا) و254 في (الكوميتيه) بإجمالي 451 حكماً.

وأضاف: «تقدم البطولة سبع فوائد مختلفة على الصعيد التحكيمي وطواقم الحكام، منها رفع الكفاءة المهنية من خلال معايير بطولة دولية، تساعد الحكام على تحسين أدائهم بما يتماشى مع القوانين ولوائح الاتحاد الدولي، بالإضافة لكونها تزيد من مكانة الحكام الإماراتيين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفرصة للتطوير والتدريب، في ظل ورش العمل والتدريبات التي عادة ما ترافق البطولات العالمية الكبرى بحجم بطولة الفجيرة».

واختتم الزعابي: «طاقم التحكيم الإماراتي المتواجد في البطولة، يضم بجانبي، كل من محمد الحسن، وأمينة حاجي، وأنس المناصير، وصابر حماد، ويوسف قنجولي، ونرجس أحمدي، ومحمد أبو عون، ورادوكو».